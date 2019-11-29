Крылатый «Нептун»: на что способна украинская ракета?

Эксперт оценил испытания украинской крылатой ракеты «Нептун»

Успешное завершение первого этапа испытаний противокорабельной крылатой ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» не означает, что украинцы создали активную головку самонаведения, пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя сообщения об испытаниях. Эксперт сомневается в том, что ракета способна действовать в реальных боевых условиях.

«Ничего сложного в прошедших испытаниях нет. Были заданы алгоритмы движения ракеты. Украинское ГККБ «Луч» еще в советское время сотрудничало с российскими предприятиями, поэтому им достались корпуса, системы управления этой ракеты. Только не было головки самонаведения», — рассказал эксперт.

Он напомнил, что за основу «Нептуна» взята еще советская ракета Х-35.

«Украинские конструкторы увеличили размеры Х-35 примерно на метр, увеличили запас топлива, скорректировали работу двигателя, поставили собственную инерциальную систему наведения с GPS-коррекцией и долгое время работали над головкой самонаведения», — подчеркнул Леонков.

О завершении первого этапа испытаний сообщило издание Defense Express. Как заявил гендиректор и генеральный конструктор ГККБ «Луч» Олег Коростелев, ракета впервые пролетела 250 километров по заданному маршруту и высотах.

«То есть можно сказать, что уже завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками», — сказал Коростелев, добавив, что на следующем этапе будут испытываться боевые характеристики ракеты.

«Нептун» — это первая украинская крылатая ракета. О серьезных успехах в ее создании заявлялось во время испытаний в декабре прошлого года. Тогда ракета поразила цели на расстоянии 300 километров. Во время августовских испытаний того же года речь шла о расстоянии лишь в 100 километров.

Ракета Р-360 весит 870 кг, масса боевой части — 150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн — от 3 до 10 м. Комплекс должен обеспечивать одновременный пуск до 24 ракет с интервалом пусков в залпе от трех до пяти секунд, и может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии. Необходимое время развертывания не должно превышать 15 минут.

Авторы «профильного» блога bmpd называют «Нептун» в значительной мере копией советской противокорабельной ракеты 3М24 комплекса «Уран» (Х-35, или, вернее, ее модернизированного варианта Х-35У). По ходу испытаний на ракете менялся стартовый двигатель, крылья, рули, электронные «мозги». Но основной проблемой «Нептуна» было создание системы управления и в первую очередь активной радиолокационной головки самонаведения, потому что у украинских оборонщиков нет подобной компетенции.

Леонков напомнил, что в весной этого года в ходе испытаний «Нептуна» ракета пролетела по сложной траектории, меняя высоты.

«Говорить, что Украина не может сделать ракету, нельзя. Все-таки в стране есть ракетная школа. Но вопрос заключается в том, будет ли серийное производство? Оборонно-промышленный комплекс Украины сейчас находится на стадии стагнации, если не появится помощи извне, на что они уповают, то серийное производство может и не состояться и ракета останется инициативной разработкой», — не исключает собеседник.

Даже если у ракеты появилась головка самонаведения, то пока неясно, сможет ли она поражать цели в условиях разных погодных явлений, сильных радиолокационных помех, создаваемых комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которыми, например, оснащаются российские корабли, и уклоняться от средств ПВО.

«Одно дело — полигонное испытание, а другое — в боевых условиях, что на Украине сейчас вряд ли возможно», — указал Леонков.

Более того, остается неясным, за счет чего ракета будет получать целеуказания на дальность до 300 км, как планируют украинцы.