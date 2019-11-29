Опубликовано видео запуска мощной ракеты «Тополь»

Опубликовано видео запуска ракеты «Тополь»

Фото: С Сайта Министерства Обороны РФ

Запуск провели 28 ноября на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Боевая часть ракеты поразила условную цель на казахстанском полигоне Сары-Шаган.

Ранее сообщалось об успешном запуске баллистической ракеты «Тополь-М» с космодрома «Плесецк». Отмечалось, что главной целью запуска стало подтверждение летно-технических характеристик ракетного комплекса.

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