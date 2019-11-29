РФ безвозмездно отдала оружие африканской стране

Россия безвозмездно поставила оружие африканской стране

Россия поставила Габону оружие для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны, передает РИА Новости.

Стрелковое вооружение было поставлено африканской стране бесплатно. Отмечается, что оно будет использоваться исключительно для борьбы с незаконной охотой в стране.