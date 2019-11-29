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Россия безвозмездно поставила оружие африканской стране 

Lenta.ru
РФ безвозмездно отдала оружие африканской стране
Фото: Radu Sigheti
Россия поставила Габону оружие для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны, передает РИА Новости.
Стрелковое вооружение было поставлено африканской стране бесплатно. Отмечается, что оно будет использоваться исключительно для борьбы с незаконной охотой в стране.
В частности, целью браконьеров являются лесные слоны. Как пояснили в Минобороны, вырученные с продажи слоновой кости средства часто идут на финансирование деятельности криминальных организаций в Габоне.
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Теги:
Оружие , Армия , Министерство обороны , Габон
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