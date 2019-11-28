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Общество

Саперы перевыполнили план разминирования в Чечне и Ингушетии 

РИА Новости + ещё 1 51 минуту назад
Саперы перевыполнили план разминирования в Чечне
Фото: РИА Новости
Саперы Южного военного округа перевыполнили на 12% план 2019 года по очистке местности от взрывоопасных предметов в Чечне и Ингушетии, сообщает пресс-служба ЮВО.
"Саперы ЮВО завершили выполнение задач по сплошной очистке от взрывоопасных предметов в 2019 году на территории Чеченской Республики и Республики Ингушетия, очистив более 1200 гектаров, что на 12 процентов превышает запланированную площадь", — говорится в сообщении.
Инженерные подразделения округа обезвредили более 2 тысяч взрывоопасных предметов на территориях сельскохозяйственных угодий и земель лесного фонда. К разминированию привлекались более 150 военных, было задействовано более 40 единиц техники.
Работы по разминированию на территории республик ведутся с мая 2012 года. Всего было запланировано очистить порядка 16 тысяч гектаров земель сельхозназначения и лесного фонда, но за семь лет военные обследовали уже более 20 тысяч гектаров, обнаружив и уничтожив свыше 37 тысяч взрывоопасных предметов.
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Теги:
Оружие , Армия , Республика Ингушетия , Чеченская Республика
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