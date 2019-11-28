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Политика

На Украине заявили о китайском «кинжале в спину» России 

Lenta.ru 18 минут назад
На Украине заявили о китайском «кинжале в спину» России
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы (ВС) России используют оружие, половина из которого устарела, тогда как поступающая в войска техника является модернизированной старой или слишком дорогой новой. Об этом в издании «Оборонно-промисловий кур’єр» пишет член экспертного совета украинского Центра исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Юрий Бараш.
В материале, выложенном на сайте агентства, утверждается, что для ВС России создается качественно новое оружие, однако «оно настолько дорогое, что для его массового выпуска не хватит средств и возможностей», в результате чего российские военные вместо модернизации используемой техники вынуждены все чаще проводить боевые учения.
«Меч у России железный, а не стальной, частично затупился и заржавел, а щит вообще картонный, то есть на помощь союзников рассчитывать нечего. Мало того, этот щит в любой момент может вспыхнуть и сгореть (Индия и Пакистан находятся сейчас на грани войны из-за Кашмира, а на границе Таджикистана и Киргизии прошли вооруженные столкновения). Что касается Китая, то это вообще для России не щит, а потенциальный кинжал в спину. Но это уже проблемы России», — говорится в материале Бараша.
Подобные выводы автор сделал на основе проводимых Россией и ее партнерами совместных мероприятий, в частности, учений «Центр-2019», а также публикаций СМИ и комментариев экспертов.
В ноябре Минобороны России впервые показало американским инспекторам ракетный комплекс с гиперзвуковым маневрирующим блоком «Авангард», анонсированный президентом страны Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию.
В том же месяце Путин сообщил, что к настоящему моменту доля современного оружия и техники в ВС страны достигла 68 процентов.
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Комментарии1 
Теги:
Оружие , Армия , Войска , Владимир Путин , Министерство обороны
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