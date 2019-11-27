Зачем Россия показала США гиперзвуковой «Авангард»

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

Американские эксперты увидели российский ракетный комплекс «Авангард» в рамках реализации Договора между РФ США о сокращении стратегических наступательных вооружений. В Минобороны РФ сообщили, что это оружие заступит на боевое дежурство уже в декабре этого года. Незадолго до этого в МИД отмечали, что эти комплексы не противоречат указанному договору.

Российские военные продемонстрировали американским специалистам ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что это было сделано в период с 24 по 26 ноября на территории России в рамках реализации Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В министерстве отметили, что «Авангард» будет поставлен на боевое дежурство уже в декабре этого года.

Как пояснили военные, Москва продемонстрировала новейшее вооружение для поддержания жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ.

Это соглашение, подписанное в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок его действия истекает в феврале 2021 года. Его можно продлить на пять лет, но пока Вашингтон не объявил о своем решении в этом вопросе. Президент США Дональд Трамп выражал желание создать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США, но Пекину такая идея не понравилась.

Что касается «Авангарда», в начале месяца замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что эти ракетные системы, как и «Сармат», не противоречат договору СНВ-3.

«Если в период действия договора, включая его возможное продление, «Сармат» реализуется хотя бы в качестве прототипа, то здесь, с точки зрения ДСНВ, никаких проблем не будет. Нет больших проблем и с «Авангардом», — цитировало Леонтьева РИА «Новости».

По его словам, проблемы есть с тремя другими системами, которые «при всем политическом желании» сторон не могут войти в договор, так как он охватывает только межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и тяжелые бомбардировщики. Леонтьев уточнил, что предложений по внесению в договор поправок пока не поступало.

Как ранее сообщал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, первые две МБР УР-100Н УТТХ, оснащенные ядерным планирующим блоком «Авангард», должны встать на опытно-боевое дежурство в конце ноября — начале декабря в Домбаровской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Командующий РВСН Сергей Каракаев еще в конце мая рассказал, что его войска начали получать комплексы «Авангард».

По его словам, в Ясненском ракетном соединении (Оренбургская область) развернули инфраструктуру для постановки ракетного полка с комплексом «Авангард».

«Ракетные войска находятся на определенном историческом этапе, когда из боевого состава выводятся последние ракетные комплексы советского производства», — приводило его слова РИА «Новости».

В октябре прошлого года еще один источник в «оборонке» рассказал ТАСС, что на боевое дежурство в ВС РФ должны поступить два полка «Авангардов» по шесть ракет в шахтных установках в каждом.

«Авангард» — это комплекс стратегического назначения с МБР, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. Согласно информации из открытых источников, боевой блок разработан «НПО машиностроения» (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года. Он может лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука. При этом он маневрирует по курсу и высоте и преодолевает противоракетную оборону.

Впервые об этом оружии рассказал президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в своем послании Федеральному Собранию. На коллегии российского Минобороны в конце прошлого года глава государства обратил внимание, что серийное производство «Авангардов» уже началось.

По словам Путина, это оружие, наряду с ракетами «Сармат», комплексами «Кинжал» и «Пересвет», кратно увеличивает потенциал армии и флота, таким образом «надежно и безусловно обеспечивая безопасность России на ближайшие десятилетия».

Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе в середине февраля этого года сообщил, что по итогам заключительного испытательного пуска госкомиссия рекомендовала принять «Авангард» на вооружение российской армии.