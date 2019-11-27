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В России созданы БПЛА для борьбы с дронами противника 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
В России созданы БПЛА для борьбы с дронами противника
Фото: РИА Новости
Беспилотные летательные аппараты, предназначенные для борьбы с вражескими дронами, разработаны в России, рассказал ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.
«Есть активные беспилотники-киллеры, которые отслеживают БПЛА-нарушитель, догоняют его и набрасывают сеть», — сообщил Кладов.
По его словам, Россия представила на авиасалоне Dubai Airshow-2019 комплексы радиоэлектронной борьбы с дронами.
Кладов также добавил, что для борьбы с беспилотниками концерн «Калашников» выпускает специальное ружьё.
Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, наделяющий силовые ведомства правом уничтожать беспилотники-нарушители.
17 ноября сообщалось, что «Рособоронэкспорт» представит новейшие российские разработки в сфере борьбы с БПЛА на выставке Dubai Airshow-2019.
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Теги:
Оружие , Армия , Виктор Кладов , Ростех , Рособоронэкспорт , Совет Федерации , Ижмаш , ИТАР-ТАСС
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