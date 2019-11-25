Испытаны новые роботы для российской армии

Стало известно о прошедших испытания новых роботах для российской армии

Робототехнический комплекс «Кунгас» для российской армии успешно прошел госиспытания. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков

По его словам, в 2020 году комплекс пройдет опытно-войсковую эксплуатацию. Салюков также анонсировал на 2020 год начало опытно-конструкторских работ по созданию робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса «Штурм» и «Соратник»

По информации телеканала «Звезда», в многофункциональный комплекс «Кунгас» входит пять роботов: носимый робот весом 12 килограммов, легкий робот весом 200 килограммов, возимый робот весом до 2 тонн, боевой робот «Нерехта» и роботизированная версия десантного бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка».