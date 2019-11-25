Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Все против: Россия провалилась на детском "Евровидении"
Все против: Россия провалилась на детском "Евровидении"
Шоу-бизнес
Дело Соколова: появились новые подробности
Дело Соколова: появились новые подробности
Происшествия
Первый канал вырезал из эфира шутку про Светлакова
Первый канал вырезал из эфира шутку про Светлакова
Шоу-бизнес
Яна не cупер: Рудковская наплевала на рыдающего сына
Яна не cупер: Рудковская наплевала на рыдающего сына
Шоу-бизнес

Стало известно о прошедших испытания новых роботах для российской армии 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Испытаны новые роботы для российской армии
Фото: РИА Новости
Робототехнический комплекс «Кунгас» для российской армии успешно прошел госиспытания. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
По его словам, в 2020 году комплекс пройдет опытно-войсковую эксплуатацию. Салюков также анонсировал на 2020 год начало опытно-конструкторских работ по созданию робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса «Штурм» и «Соратник»
По информации телеканала «Звезда», в многофункциональный комплекс «Кунгас» входит пять роботов: носимый робот весом 12 килограммов, легкий робот весом 200 килограммов, возимый робот весом до 2 тонн, боевой робот «Нерехта» и роботизированная версия десантного бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка».
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Последние новости
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской Стало известно о жалобах 23-летней следовательницы из Сочи перед самоубийством Стало известно о жалобах 23-летней следовательницы из Сочи перед самоубийством 
Теги:
Оружие , Армия , Войска , Олег Салюков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все против: Россия провалилась на детском «Евровидении»
Все против: Россия провалилась на детском «Евровидении» 82
Дело Соколова: появились новые подробности
Дело Соколова: появились новые подробности 106
Первый канал вырезал из эфира шутку про Светлакова
Первый канал вырезал из эфира шутку про Светлакова 5
Яна не cупер: Рудковская наплевала на рыдающего сына
Яна не cупер: Рудковская наплевала на рыдающего сына 10
Названа причина смерти президента СПбГУ
Названа причина смерти президента СПбГУ 4
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
00:44
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
В мире Армия
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
01:20
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Политика Шоу-бизнес
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
01:05
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение