Искрящийся бомбардировщик B-52H пошел морщинами

Искрящийся стратегический бомбардировщик B-52H пошел морщинами

Появление напоминающих морщины складок на корпусе американского стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress, который во время вылета с Остравы ( Чехия ) в сентябре 2017 года заискрился, объясняется конструктивными особенностями самолета, сообщает The Aviationist.

Let's Talk About The B-52 Strategic Bomber's Characteristic "Skin Wrinkles". Story: https://t.co/2VDRuPjaAe pic.twitter.com/TSHK2KSSDC— The Aviationist (@TheAviationist) 20 ноября 2019 г. Американский журнал отмечает, что речь идет о короблении (вызванное неравномерным действием внутренних напряжений искажение формы) алюминиевой обшивки бомбардировщика, а не устаревании или неполадках самолета. Сообщается, что подобная особенность характерна и для некоторых других летательных аппаратов.

В ноябре The Aviationist назвал одной из возможных причин появления искр, исходящих из мотогондолы вблизи фюзеляжа B-52H Stratofortress, попадание в двигатель самолета птицы.