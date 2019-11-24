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Россия и Турция ведут переговоры о поставках SSJ-100 и МС-21 

BFM.RU 1 час назад
Россия и Турция обсуждают поставки SSJ-100 и МС-21
Фото: ТАСС
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведет переговоры с Турцией о поставках пассажирских самолетов Sukhoi Superjet и МС-21, сообщил «Интерфаксу» глава ОАК Юрий Слюсарь.
«Да, мы обсуждаем и МС-21, и Superjet», — сказал он.
В сентябре ОАК представила самолеты МС-21 и SSJ-100 на авиасалоне в Стамбуле. Для МС-21-300 полет в Турцию стал зарубежной премьерой. МС-21-300 — базовая версия проходящего в настоящий момент испытания МС-21. Самолет сможет перевозить до 211 пассажиров на расстояние до 6 тысяч километров. Начать серийное производство лайнера планируется в 2021 году.
К настоящему времени подписаны твердые контракты на поставку 175 таких самолетов: с «Авиакапитал-Сервисом» (85 штук, 50 из них для «Аэрофлота»), подконтрольной ОАК «Ильюшин Финанс Ко» (50), «ВЭБ-лизингом» (30) и «ИрАэро» (10).
SSJ-100 разработан и произведен АО «Гражданские самолеты Сухого» (входит в ОАК) при участии итальянской Leonardo-Finmeccanica. Сейчас самолеты эксплуатируются в «Аэрофлоте», «Газпром авиа», «Якутии», «Ямале», «ИрАэро», «Азимуте», МВД, МЧС, «СЛО Россия», «РусДжете», а также мексиканской Interjet, ВВС Таиланда и госструктурами Казахстана.
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Теги:
Оружие , Армия , Войска , Юрий Слюсарь , Гражданские самолеты Сухого , ВЭБ-лизинг , Аэрофлот , Газпром авиа , МЧС , Interjet , ОАК , МВД , Интерфакс , Стамбул , Турция
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