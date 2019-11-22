Пентагон: Гиперзвуковое оружие ВВС США будет в боевой готовности в 2022 году

Военно-воздушные силы США рассчитывают, что оба вида разрабатываемых ими гиперзвуковых вооружений будут в начальной боевой готовности в 2022 году. Об этом в четверг на встрече со СМИ заявил глава командования материально-технического обеспечения американских ВВС генерал Арнольд Банч.

Журналисты спросили его, почему гиперзвуковые вооружения не были включены в стратегию научно-технологического развития ВВС до 2030 года, которая была обнародована в апреле. На что генерал ответил, что Вашингтон уже предпринимает усилия в сфере создания гиперзвукового оружия. По его словам, сейчас ведутся исследования в рамках двух программ: Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) и Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Банч выразил уверенность, что начальная боевая готовность гиперзвуковых вооружений будет достигнута уже в 2022 году, пишет ТАСС.