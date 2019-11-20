Назван срок испытания нового российского боевого робота

Разработчик назвал сроки испытания нового российского боевого робота

Стрельбовые испытания новейшего российского боевого робота «Маркер» пройдут в первой половине 2020 года, сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

«Стрельбовые испытания экспериментальной робототехнической платформы «Маркер» планируется провести в первой половине 2020 года. В ходе испытаний платформа будет поражать цели в автономном режиме с использованием различных типов полезных нагрузок», — цитирует пресс-службу фонда ТАСС.

К настоящему времени завершены сборка и проведены пусконаладочные работы двух гусеничных платформ.

В рамках второго этапа проекта планируется создать две платформы на колесном шасси.