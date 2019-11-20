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В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли 

Lenta.ru 27 минут назад
В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли
Фото: РИА Новости
Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.
Издание отмечает, что радар комплекса способен обнаруживать цели в соответствии с заявляемыми характеристиками только при условии его поднятия на несколько километров над поверхностью Земли. Другие недостатки российских ЗРК газета видит в микроэлектронике и системе управления, которые не позволяют оружию поражать цели настолько точно, как, например, американский MIM-104 Patriot.
Загоризонтные радары, использующие явление отражения радиоволн от ионосферы, задействованные Россией, как пишет Gazeta, отличают большие размеры и невысокая точность обнаружения целей.
Тем не менее в публикации издания признается опасность российского ЗРК «Искандер» в Калининградской области, ракеты которого якобы способны достать до практически любой цели в Польше.
В октябре старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) доктор Ричард Хукер опубликовал доклад, в котором утверждалось, что страны НАТО могут завоевать Калининградскую область за две недели.
В сентябре командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом прорыва эшелонированной противовоздушной обороны (ПВО) Калининградской области.
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Теги:
Оружие , Армия , Войска , Ричард Хукер , Джеффри Харриган , Пентагон , НАТО , Польша
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