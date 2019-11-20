Кривизна Земли: в Польше раскритиковали С-400

Кривизна Земли — недостаток для российского зенитного ракетного комплекса С-400. Об этом пишет польское издание Gazeta.

По словам автора публикации, радар С-400 способен обнаруживать цели на заявленной дальности лишь при условии, что будет поднят над поверхностью Земли на несколько километров, так как иначе этому будет препятствовать кривизна поверхности планеты.

Также польская Gazeta раскритиковала используемые в С-400 загоризонтные радары — их точность обнаружения целей невысокая, а размеры большие.

Кроме того, журналист назвал недостатком российского зенитного ракетного комплекса то, что он не столь точен, как американский противоракетный комплекс «Пэтриот». Причиной этого он назвал используемую в С-400 микроэлектронику и систему управления.

При этом автор статьи признал, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» способен, находясь в Калининградской области, достать практически до любой цели в Польше.

Согласно сведениям из открытых источников, среди базовых компонентов С-400 есть радар раннего обнаружения 91Н6Е, максимальная дальность обнаружения которого достигает 570 километров, и всевысотный обнаружитель 96Л6Е, максимальная высота обнаружения которого достигает 100 километров.