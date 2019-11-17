Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Песков назвал главный вопрос к Украине
Песков назвал главный вопрос к Украине
Украина
Показаны действия украинских кораблей под Крымским мостом
Показаны действия украинских кораблей под Крымским мостом
Армия
"Я живу как хочу": посадившая ребенка за руль объяснилась
"Я живу как хочу": посадившая ребенка за руль объяснилась
Происшествия
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
Русский солдат убил сослуживцев. Над ним издевались?
Армия

Як-130 решено превратить в боевой самолет 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Як-130 превратят в боевой самолет
Фото: РИА Новости
Началась глубокая модернизация учебно-боевого самолета Як-130, он станет боевым, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на авиасалоне «Дубай Эйршоу — 2019».
«По боевой составляющей у нас главное событие — мы сюда привезли самолет Як-130. Здесь мы представляем начало проекта по его глубокой модернизации — мы значительным образом расширяем его боевые возможности. Он становится не просто учебно-боевой самолет, а в значительной степени боевой самолет», — передает слова Слюсаря ТАСС.
Он отметил, что на Як-130 можно будет выполнять большое количество задач, в том числе он будет приспособляем к региону применения и конкретному заказчику.
«Мы кастомизировали эти увеличенные боевые возможности как раз под тех заказчиков здесь, на Ближнем Востоке, с учетом тех задач, которые им здесь предстоит решать», — уточнил глава ОАК.
На экспозиции представлена номенклатура авиационных средств поражения Як-130: управляемые ракеты «воздух-воздух», блоки неуправляемых реактивных снарядов различных калибров, контейнеры радиоэлектронной борьбы, подвесной контейнер с двуствольной авиапушкой калибра 30 мм.
«Его учебная функция также повышена. Этот самолет способен обеспечить подготовку пилотов на самолеты 4-го, 5-го поколения», — добавил Слюсарь.
В марте сообщалось, что Россия заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам.
Як-130 — учебно-боевой самолет, который был создан для замены самолетов Л-39. Первое испытание опытного образца Як-130 состоялось в апреле 1996 года. Самолет обладает системой, которая позволяет отрабатывать бой без стрельбы настоящими боеприпасами и наносить условные ракетно-бомбовые удары по наземным целям. В боевых условиях может выполнять задачи легкого штурмовика.
Видео дня. Экспериментальный беспилотник "Орион" упал недалеко от жилого дома
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россия согласилась участвовать в разработке турецких истребителей Россия согласилась участвовать в разработке турецких истребителей Сенаторы США потребовали от Эрдогана отказаться от С-400 Сенаторы США потребовали от Эрдогана отказаться от С-400 Рассекречен приказ о советской предшественнице «Калибров» Рассекречен приказ о советской предшественнице «Калибров»
Комментарии 
Теги:
Оружие , Армия , Юрий Слюсарь , ОАК , ИТАР-ТАСС , Дубай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас