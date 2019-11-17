Як-130 превратят в боевой самолет

Як-130 решено превратить в боевой самолет

«По боевой составляющей у нас главное событие — мы сюда привезли самолет Як-130. Здесь мы представляем начало проекта по его глубокой модернизации — мы значительным образом расширяем его боевые возможности. Он становится не просто учебно-боевой самолет, а в значительной степени боевой самолет», — передает слова Слюсаря ТАСС.

Он отметил, что на Як-130 можно будет выполнять большое количество задач, в том числе он будет приспособляем к региону применения и конкретному заказчику.

«Мы кастомизировали эти увеличенные боевые возможности как раз под тех заказчиков здесь, на Ближнем Востоке, с учетом тех задач, которые им здесь предстоит решать», — уточнил глава ОАК.

На экспозиции представлена номенклатура авиационных средств поражения Як-130: управляемые ракеты «воздух-воздух», блоки неуправляемых реактивных снарядов различных калибров, контейнеры радиоэлектронной борьбы, подвесной контейнер с двуствольной авиапушкой калибра 30 мм.

«Его учебная функция также повышена. Этот самолет способен обеспечить подготовку пилотов на самолеты 4-го, 5-го поколения», — добавил Слюсарь.

В марте сообщалось, что Россия заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам.

Як-130 — учебно-боевой самолет, который был создан для замены самолетов Л-39. Первое испытание опытного образца Як-130 состоялось в апреле 1996 года. Самолет обладает системой, которая позволяет отрабатывать бой без стрельбы настоящими боеприпасами и наносить условные ракетно-бомбовые удары по наземным целям. В боевых условиях может выполнять задачи легкого штурмовика.