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Рассекречен приказ о советской предшественнице «Калибров» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 41 минуту назад
Рассекречен приказ о предшественнице «Калибров»
Фото: РИА Новости
Росатом опубликовал приказ, прежде носивший высшую степень секретности, который касается ракеты П-5 — предшественницы «Калибров».
На портале «История Росатома» опубликованы архивные материалы об истории отечественной атомной отрасли.
В частности, опубликован приказ по штабу советской атомной промышленности, министерству среднего машиностроения СССР от 17 августа 1955 года. Приказ имел грифы «Совершенно секретно (особая папка» и «Хранить наравне с шифром», то есть степень секретности была наивысшей, передает РИА «Новости».
Документ подписан замглавы Минсредмаша Борисом Ванниковым. В нем сообщается, что правительство обязало ОКБ-52 министерства авиационной промышленности создать по заказу военного ведомства 40 «экспериментальных самолетов-снарядов» для субмарин. ОКБ-52 должно было получить технические требования к ядерной боеголовке.
ОКБ-52 возглавлял конструктор Владимир Челомей. Сейчас это «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения».
П-5 — первая в мире крылатая ракета морского базирования с крылом, автоматически раскрывающимся после старта.
По разным версиям, которые озвучивались людьми из окружения Челомея, на идею автоматического раскрытия крыла конструктора натолкнули или створки окна в гостинице, или вылетающая из дупла птица.
В качестве целей ракеты морского базирования рассматривались административные, промышленные, военные объекты и военно-морские базы на суше.
В 1957 году ракету впервые запустили с субмарины. Через два года ее приняли на вооружение. С 1962 года ракета была принята на вооружение на надводных кораблях.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что «Калибр» способен «обнулить» всю мощь стран НАТО.
В январе сообщалось, что ведутся работы по созданию новейшей ракетного комплекса «Калибр-М».
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Теги:
Оружие , Армия , Войска , Владимир Челомей , Министерство обороны , ВПК НПО Машиностроения , Росатом , НАТО , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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