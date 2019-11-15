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НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом 

РИА Новости 2 часа назад
НАТО заменит самолеты AWACS машинами с ИИ
Фото: © AFP 2019 / PIERRE VERDY
Заменить самолеты дальнего радиолокационного обнаружения НАТО AWACS планируется в течение ближайших 15 лет, для выполнения этих задач будут использоваться и новейшие технологии, включая искусственный интеллект, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Флот самолетов НАТО AWACS был нашими глазами в небе, поддерживая воздушные операции в течение десятилетий: от патрулирования американского неба после 11 сентября до наших операций в Афганистане и в рамках глобальной коалиции против ИГ*", — сказал Столтенберг, выступая на промышленном форуме в Вашингтоне.
Выступление распространила пресс-служба НАТО.
"Мы планируем его замену в 2035 году. Это будет включать многие технологии, о которых мы говорим сегодня, такие как автономные системы, искусственный интеллект и большие данные", — сказал он.
Союзническая программа наблюдения за воздушным пространством с применением систем AWACS действует с 1982 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Теги:
Оружие , Армия , Йенс Столтенберг , НАТО
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