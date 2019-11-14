Турция отказалась отказываться от С-400

Турция ни за что не станет отказываться от российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в пользу американских систем Patriot. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган , сообщает турецкое агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера, Турция готова приобрести американские ЗРК, но не на условиях замены ими С-400. Такие предложения американской стороны он назвал «посягательством на турецкий суверенитет»