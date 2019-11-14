Отказ Турции от С-400: Эрдоган сделал заявление

Турция не станет отказываться от российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в пользу американских Patriot. Об этом, как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на турецкое агентство Anadolu, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган назвал требование Вашингтона отказаться от С-400 неправильным. По его словам, Анкара готова приобрести американские «Патриоты», но не вместо российских С-400.

Он также заметил, что ряд политиков в окружении президента США Дональда Трампа стремятся к разрыву отношений с Турцией, но Анкара придерживается принципов партнерства и намерена вести диалог как с американской, так и с российской стороной.

Как ранее сообщал «Рамблер», поставки российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).