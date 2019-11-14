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В мире

Отказ Турции от С-400: Эрдоган сделал заявление 

Рамблер + ещё 2 28 минут назад
Турция не станет отказываться от российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в пользу американских Patriot. Об этом, как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на турецкое агентство Anadolu, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган назвал требование Вашингтона отказаться от С-400 неправильным. По его словам, Анкара готова приобрести американские «Патриоты», но не вместо российских С-400.
Он также заметил, что ряд политиков в окружении президента США Дональда Трампа стремятся к разрыву отношений с Турцией, но Анкара придерживается принципов партнерства и намерена вести диалог как с американской, так и с российской стороной.
Как ранее сообщал «Рамблер», поставки российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
Комментарии285 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Оружие , Армия , Ближний Восток , В мире , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Lenta.ru , Анкара , Турция
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