В России создали ракету «Ярс» для базирования в вагоне

В то же время проект создания железнодорожного носителя баллистических ракет, комплекса "Баргузин", по-прежнему заморожен. По крайней мере, официальной информации о возобновлении разработки не было.

"Мы создали ракетный комплекс "Тополь-М", сейчас "Ярс" для разных типов базирования: и для подвижного грунтового, и для шахтного, и для железнодорожного — везде единая ракета", — заявил Соломонов в интервью журналу "Национальная оборона".

По его словам, морской стратегический ракетный комплекс "Булава" (для подлодок класса "Борей") также унифицирован с вышеперечисленными ракетами по отдельным элементам и техническим решениям.

Советский боевой железнодорожный ракетный комплекс с ракетой "Молодец" был снят с вооружения в 2005 году по договору СНВ-2. Пришедший ему на смену СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов такого типа.

Предполагалось, что БЖРК нового поколения "Баргузин" разработают до 2018 года, однако в 2017-м "Российская газета" сообщила со ссылкой на источник в "оборонке", что работы по созданию нового БЖРК приостановлены.

"Баргузин" представляет собой состав, внешне неотличимый от обычного товарного поезда. В его вагонах устанавливаются три межконтинентальные баллистические ракеты с 30 боеголовками мощностью 550 килотонн каждая. Кроме того, на борту размещены командные пункты, технологические и технические системы, средства связи и размещен личный состав.

В случае угрозы ядерной войны БЖРК выходят на маршруты патрулирования и сливаются с потоком других железнодорожных составов. После приказа о боевом применении поезд останавливается и готовится начать атаку. Створки на крышах трех вагонов разъезжаются в стороны, а спрятанные внутри механизмы приводят в вертикальное положение пусковые контейнеры ракет. В течение нескольких минут происходит запуск.