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Политика

В США описали сценарий применения Россией своего супероружия 

Lenta.ru 28 минут назад
В США описали сценарий применения Россией супероружия
Фото: РИА Новости
Гиперзвуковой ракеты, нацеленной на отдаленный военный аэродром, может быть достаточно для того, чтобы предупредить западных лидеров от «насильственного вмешательства» в дела России, пишет на страницах War on the Rocks американский военный эксперт Алан Каммингс.
По его мнению, подобные системы в результате сокращения подлетного времени, по сравнению с дозвуковыми ракетами, позволяют Москве «быстро перехватить инициативу в переходе от риторики к кинетическому удару». Каммингс приводит пример ракетного комплекса «Калибр», который из Финского залива способен поразить Софию (Болгария) за два часа, тогда как аэробаллистическая ракета «Кинжал», запускаемая с аналогичной позиции, достигнет той же цели на порядок быстрее.
В мае заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон сообщила, что российский ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым маневрирующим планирующим блоком и межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 «Сармат» попадают под действие ДСНВ, тогда как гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», малозаметная низколетящая крылатая ракета «Буревестник» глобальной дальности со сверхмощной малогабаритной ядерной энергоустановкой (ЯЭУ) и ядерный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» в рамках того же соглашения отвечают американским критериям «нового вида стратегических наступательных вооружений».
Перечисленные вооружения вместе с боевым лазерным комплексом «Пересвет» представлены президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года.
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Теги:
Оружие , Армия , Войска , США , Андреа Томпсон , Владимир Путин , Москва
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