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Новейший комплекс «Поле-21» поступил на вооружение ЦВО 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Новейший комплекс «Поле-21» поступил на вооружение ЦВО
Фото: РИА Новости
Комплекс предназначен для прикрытия важных объектов от крылатых ракет, управляемых авиабомб и БПЛА.
Новейший комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21» поступил на ЦВО, сообщили в пресс-службе округа. Комплекс получило отдельное соединение радиоэлектронной борьбы в Свердловской области.
«Аппаратура "Поля-21" позволяет выставлять в зоне прикрытия до сотни постов радиопомех. Автоматизированная система комплекса адаптирована к разным климатическим условиям и готова работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов», — говорится в сообщении.
В нем также отмечено, что в скором времени войска РЭБ ЦВО получат противоспутниковые комплексы «Тирада-2С» и комплексы радиоразведки узлов связи и линий «Палантин».
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Теги:
Оружие , Армия
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