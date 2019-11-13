Новейший комплекс «Поле-21» поступил на вооружение ЦВО

Комплекс предназначен для прикрытия важных объектов от крылатых ракет, управляемых авиабомб и БПЛА.

Новейший комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21» поступил на ЦВО, сообщили в пресс-службе округа. Комплекс получило отдельное соединение радиоэлектронной борьбы в Свердловской области.

«Аппаратура "Поля-21" позволяет выставлять в зоне прикрытия до сотни постов радиопомех. Автоматизированная система комплекса адаптирована к разным климатическим условиям и готова работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов», — говорится в сообщении.

В нем также отмечено, что в скором времени войска РЭБ ЦВО получат противоспутниковые комплексы «Тирада-2С» и комплексы радиоразведки узлов связи и линий «Палантин».