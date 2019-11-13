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Первые Су-30СМ прибыли из России в Белоруссию 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Первые Су-30СМ прибыли из России в Белоруссию
Фото: РИА Новости
Два многоцелевых истребителя Су-30СМ, закупленные в России, прибыли в Белоруссию, сообщила пресс-служба минобороны республики.
«Только что шасси двух боевых самолетов Су-30 СМ коснулись посадочной полосы аэродрома в Барановичах», — сообщает министерство в Telegram.
Отмечается, что это первая пара Су-30СМ из запланированных 12 единиц.
«Самолеты значительно повысят боевой потенциал Вооруженных Сил, увеличат возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, патрулированию воздушного пространства, обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей, решению задач боевого дежурства», — указали в минобороны Белоруссии.
Напомним, в мае в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России сообщили, что Минск «заинтересован в приобретении партии российских многоцелевых боевых самолетов Су-30СМ, радиолокационных комплексов, стрелкового вооружения, запасного имущества и принадлежностей к зенитному, ракетному и радиолокационному вооружению, а также бронетанковой и авиационной техники».
В октябре Минск назвал сроки поставок четырех российских Су-30СМ.
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Теги:
Оружие , Армия , СНГ , Министерство обороны , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
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