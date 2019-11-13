«Русским витязям» выдали новые «сушки»

«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С

«Русские витязи» получили четыре Су-35С. Самолеты прибыли на аэродром в Кубинку. Летчики уже заявили, что с пополнением парка истребителями четвертого поколения арсенал пилотажной группы может пополниться новыми фигурами высшего пилотажа.

а вооружение пилотажной группы «Русские витязи» поступили четыре новых истребителя Су-35С. Они уже прибыли на аэродром в Кубинку, а до этого комиссия из Центра показа авиационной техники (ЦПАТ) проверила качество сборки и работу всех систем на земле и в воздухе. Об этом сообщает российское Министерство обороны.

«Самолет очень легкий в пилотировании, очень легкий. Даже если взять по усилиям летчика — самолет, наверное, самый легкий, на котором мне приходилось летать. А то, что он имеет широкие возможности, вы сами все прекрасно знаете, видели на авиасалонах», — цитирует РИА «Новости» командира ЦПАТ полковника Андрея Алексеева.

Теперь в парке «Русских витязей» есть Су-35С, Су-30СМ и Су-27.

Алексеев, в частности, не исключил, что с появлением новой машины арсенал «витязей» может пополниться новыми фигурами высшего пилотажа: «Самолет прекрасный, мы будем его планомерно осваивать. Я думаю, что-то, конечно, придумаем», — оценил летчик новые Су-35С.

Су-35 представляет собой многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4. В целом, самолет по совокупности своих характеристик приближен к истребителям пятого поколения.

Су-35С является результатом глубокой модернизации самолета Су-27. Он имеет усиленный планер и обладает передовой информационно-управляемой системой, радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решеткой «Ирбис». На данной модели установлены двигатели АЛ-41Ф1С разработки НПО «Сатурн» с плазменной системой зажигания и управляемым вектором тяги.

Вместе с тем одним из современных технологических стандартов, предъявляемых к машинам данного поколения, все же является наличие радара с активной фазированной решеткой. Однако на Су-35 установлены радары с пассивной фазированной решеткой, что серьезно снижает конкурентные преимущества этой машины перед зарубежными конкурентами, писала ранее «Газета.Ru». Надо отметить, что в настоящий момент в данном авиационном сегменте рынка вооружения доминирующим предложением считаются модели F-16 block 70, F-18E/F, F-15SA/QA, Rafale, Typhoon, Gripen E/F, F-35.

В то же время Су-35 обладает и рядом преимуществ. Он является самолетом большей размерности, что позволяет ему брать на борт более существенную боевую нагрузку. Кроме того, он не имеет электронных закладок, в связи с чем машина удобна в применении, а специалисты считают ее надежным оружием, уже достаточно проверенным в ходе боевых действий.

Военные эксперты считают, что Су-35 и F-16 вполне сравнимые по своим характеристикам боевые машины, и каких-то существенных конкурентных преимуществ у американца нет.

Российский истребитель четвертого поколения Су-35С в американской прессе описывается как эффективный. Эксперты The National Interest называли этот самолет «важным фактором сдерживания» в сирийской кампании и во время обострения отношений между Россией и Турцией.

Более того, авторы издания оценивают Су-35С как «наиболее передовой боевой самолет России из всех, участвовавших в сирийской кампании».

При этом в РФ к истребителям относятся гораздо критичнее. В мае президент России Владимир Путин заявил, что боевое применение Су-35 в Сирии позволило выявить ряд недостатков в их техническом состоянии. Он отметил, что эти нюансы невозможно было бы обнаружить при испытании техники на полигонах. Президент сообщил, что промышленные предприятия в плановом режиме проводят работу по устранению проявившихся проблем.

Сейчас Су-35 пользуется популярностью на международном рынке вооружений. Например, в ноябре стало известно, что Индонезия купит у России эти машины, несмотря на возможные санкции со стороны США. Сумма сделки, по оценке министерства торговли этого островного государства, достигнет 1,14 млрд За 11 российских самолетов, по данным Defense News, Джакарта заплатит наличными и бартером из различных местных товаров.

Также Су-35 поступили в Китай, за что, к слову, в отношении Пекина были применены американские санкции. Кроме того, в СМИ появлялась информация о поступивших заявках на истребитель со стороны Индии, Египта и некоторых других стран.