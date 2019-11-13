В Польше оценили «ядерные» способности России и США

В Польше заявили о неспособности России выдержать ядерный удар США

Стратегические учения «Гром-2019» продемонстрировали неспособность России к ядерному столкновению с США , сообщает Варшавский институт ( Польша ).

В польском аналитическом центре полагают, что «ядерный арсенал России до сих пор не достиг ожидаемого уровня». Причиной подобных заявлений со стороны Варшавского института стал невыпуск ракеты АПЛ К-44 «Рязань» проекта 667БДР «Кальмар».

Данный инцидент, уверены в центре, показывает, что «в российской ядерной триаде не все работает должным образом», в результате чего Кремль будет настаивать на еще скорейшей модернизации оружия.