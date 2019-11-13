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В Польше заявили о неспособности России выдержать ядерный удар США 

Lenta.ru 39 минут назад
В Польше оценили «ядерные» способности России и США
Фото: РИА Новости
Стратегические учения «Гром-2019» продемонстрировали неспособность России к ядерному столкновению с США, сообщает Варшавский институт (Польша).
В польском аналитическом центре полагают, что «ядерный арсенал России до сих пор не достиг ожидаемого уровня». Причиной подобных заявлений со стороны Варшавского института стал невыпуск ракеты АПЛ К-44 «Рязань» проекта 667БДР «Кальмар».
Данный инцидент, уверены в центре, показывает, что «в российской ядерной триаде не все работает должным образом», в результате чего Кремль будет настаивать на еще скорейшей модернизации оружия.
В ноябре в ходе учений стратегических ядерных сил К-44 «Рязань» произвела лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р, а не два, как было запланировано изначально. В Минобороны опровергли информацию о «нештатной ситуации» во время стратегического командно-штабного учения «Гром-2019».
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Теги:
Оружие , Армия , США , Министерство обороны , Польша
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