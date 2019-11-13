Новейший «Калашников» станет штурмовой винтовкой

Для одиночной стрельбы натовским патроном: какими достоинствами обладает новейший российский автомат АК-308

Новейший российский автомат АК-308 был разработан для поставок за рубеж, однако он может заинтересовать и отечественных заказчиков. Об этом в интервью RT рассказал главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев. Конструкция АК-308 предусматривает использование натовского винтовочного патрона 7,62×51 мм (.308 Win). Особенность автомата заключается в том, что он приспособлен для ведения прежде всего одиночной стрельбы. Как полагают эксперты, у такого оружия хорошие шансы завоевать популярность в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, армии которых сейчас используют западные штурмовые винтовки.

Новый автомат АК-308 концерна «Калашников» разработан для продажи на экспорт. Об этом в интервью RT сообщил главный конструктор предприятия Сергей Уржумцев. В то же время компания