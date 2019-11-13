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Украина показала головку «Нептуна» 

Популярная механика 39 минут назад
Украина показала головку «Нептуна»
Фото: РИА Новости
Украинская компания «Радіонікс» показала головку самонаведения противокорабельной ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун».
В июле нынешнего года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост якобы может быть уничтожен «Нептунами» за несколько минут, а американские обозреватели назвали «Нептун» ключевой вехой в программе развития ракет на Украине. Комбинированная активная радиолокационная двухдиапазонная головка самонаведения имеет сверхвысокие углы обзора (±60 градусов).
По данным украинских разработчиков, головка «Нептуна» способна увидеть и захватить цель на расстоянии 50 километров, будучи при этом устойчивой к создаваемым противником радиолокационным помехам. Государственные испытания РК-360МЦ «Нептун» должны завершиться до конца текущего года. Крылатая ракета имеет боевую часть массой 150 килограммов, дальность пуска до 280 километров и скорость около 900 км/ч. Высота полёта ракеты — от трех до десяти метров выше уровня моря.
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Теги:
Оружие , Армия , Александр Турчинов
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