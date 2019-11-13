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На Украине показали оружие для уничтожения Крымского моста 

Ura.Ru
На Украине показали головку самонаведения ракеты Р-360 «Нептун», с помощью которой Киев планирует взорвать Крымский мост. Видеозапись опубликована на YouTube-канале украинского издания Defense Express.
«Головка крылатой ракеты с комбинированной системой наведения создана компанией «Радионикс» и, по данным источника, обладает сверхвысокими углами обзора — примерно 60 градусов», — пишет «Утро.ру». Сообщается, что ракета способна увидеть и захватить цель на расстоянии 50 километров. Помимо этого, ракета устойчива к помехам радиоэлектронной борьбы, в которой преуспевает российская армия.
Летом 2019 года экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что «Нептуны» могут за считаные минуты уничтожить Крымский мост, передает RT. Ранее военный эксперт рассказал, что «Нептун» сделан на основе советской ракеты Х-35, напоминает агентство Nation News.
Он пояснил, что после развала Советского Союза на территории Украины остались военно-промышленные комплексы, в которых хранятся разработки СССР.
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Теги:
Оружие , Армия , Видео , Александр Турчинов , Ytro.ru , Киев
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