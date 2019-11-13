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Минобороны опубликовало видео испытаний «Русскими витязями» новых Су-35С 

News.ru 23 минуты назад
Опубликовало видео испытаний новых Су-35С
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Лётчики авиагруппы ВКС России «Русские витязи» испытали новые истребители Су-35С. На видеоролике пилоты выполняют фигуры высшего пилотажа.
Полковник Центра показа авиационной техники Андрей Алексеев отмечает, что самолёты оказались очень лёгкими в пилотировании.
"Благодаря уникальным характеристикам техника может позволить пилотам выполнять новые фигуры", — приводит слова офицера издание «Невские Новости».
Ранее News.ru сообщал, что в США истребитель Су-35С назвали лучшим самолётом Воздушно-космических сил России.
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Теги:
Оружие , Армия , Войска , Андрей Алексеев , Министерство обороны
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