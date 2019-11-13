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В Дании испугались появления у России «арктического кулака» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 3 часа назад
Дания испугалась «арктического кулака» России
Фото: РИА Новости
Датский журналист Питер Суппли Бенсон обратил внимание на международный резонанс, вызванный спуском в Санкт-Петербурге головного патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин», который он назвал «новым кулаком» России в Арктике.
По версии автора статьи, опубликованной в датском издании Berlingske, уникальность ледокола о том, что он оснащен не только пушками, но и ракетами, которые могут быть использованы для стрельбы и по другим кораблям, и по позициям противника на берегу, передает РИА «Новости».
Так, в статье утверждается, что ледокол оснастят крылатыми ракетами «Калибр», дальность действия которых «может превышать 200 километров». Предполагается, что в арсенале таких ледоколов будет восемь «Калибров».
Автор статьи выразил обеспокоенность тем, что Дания инвестирует слишком мало средств в Арктику и Гренландию и тем самым отстает от России, которая в это же время создает новые ледоколы.
Напомним, 25 октября на Адмиралтейских верфях спустили на воду головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» для ВМФ.
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Теги:
Оружие , Армия , ВМФ России , Иван Папанин , Адмиралтейские верфи , РИА Новости , Дания , Санкт-Петербург
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