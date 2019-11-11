Названо главное преимущество АК-12 перед АК-74

Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев рассказал о главных преимуществах АК-12. Об этом сообщает РИА Новости.

Уржумцев рассказал, что перед автоматом ставилась задача повысить точность и кучность стрельбы:

«Эти показатели в АК-12 должны были стать не менее чем на 20 процентов выше, чем у предыдущих образцов. Цель была достигнута».

В свою очередь главной целью создания «двухсотой серии» автоматов — АК-12 и АК-15 — было снижение веса. Так, АК-74М после обвеса становился тяжелее на 800 граммов, поэтому требовалось создать систему, где дополнительные элементы устанавливаются без переходников а сразу были встроены в конструкцию.