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В США назвали «худший кошмар» России 

Lenta.ru 13 минут назад
В США назвали «худший кошмар» России
Фото: Wikipedia
Худшим кошмаром Китая и России могла бы стать продажа атомных подводных лодок (АПЛ) США своим союзникам, пишет The National Interest.
В публикации журналист Гарри Казианис рассуждает от том, что поставка Австралии нескольких американских субмарин типа Virginia могла бы позволить США и их союзникам существенно усилить собственную военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тем самым поддержав западную политику, направленную на сдерживание Китая в данном районе.
В октябре телерадиокомпания NRK со ссылкой на данные норвежской разведки сообщила, что в море находится не менее восьми российских атомных подводных лодок (АПЛ), преследующих целью попытку зайти максимально незаметно и далеко в воды Северной Атлантики.
В мае в блоге navy_korabel обратили внимание на то, что в России за последние шесть лет «растаяли» восемь АПЛ. В том же месяце Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (ВМФ НОАК) был признан крупнейшим в мире, обогнав по числу боевых кораблей США.
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Теги:
Оружие , Армия , Войска , The National Interest , Австралия , Китай , США
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