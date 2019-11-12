Эрдоган проведет встречу с Трампом в США

Президент Турции Тайип Эрдоган посетит 12-13 ноября с визитом США и обсудит со своим американским коллегой Дональдом Трампом закупку новейших истребителей, российских и американских систем ПВО С-400 и Patriot, а также ситуацию в Сирии

Визит, который мог не состояться

О визите турецкого лидера в США было объявлено еще 7 октября, перед началом операции ВС Турции в Сирии "Источник мира", однако, как заявлял сам Эрдоган, на фоне кризиса в турецко-американских отношениях он до последнего момента не мог решить, стоит ли ему ехать в Вашингтон. Ответ на этот вопрос был дан лишь по итогам телефонных переговоров президента Турции и США 6 ноября.

"Мы обсудим наши двусторонние отношения и ситуацию в регионе. С-400, Patriot, F-35 — конечно, они будут на повестке дня. Наша цель — довести торговый оборот до 100 миллиардов долларов … Обсудим также шаги в военной промышленности. Поскольку нам не продали Patriot, мы нашли альтернативу — С-400, и это дело закончено", — заявил Эрдоган журналистам.

Он отметил, что Турция может наряду с С-400 купить и американские системы ПВО Patriot. "Мы готовы купить их, пусть дадут нам предложение, мы его оценим", — добавил турецкий лидер.

Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400. По словам Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.

Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Анкары на 120 часов и выводе союзных США курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.

После приостановки турецкой операции в Сирии Трамп объявил о снятии санкций с Анкары, которые ранее были введены в связи с ней. Однако в конце октября палата представителей США почти единогласно одобрила законопроект о введении санкции против Турции за ее военную операцию в Сирии, а также за покупку российских систем С-400.

Предлагается ввести санкции против высших турецких должностных лиц, включая министра обороны, блокировать активы турецких чиновников и ввести санкции против турецкого банка Halkbank. Документ также предписывает предоставить конгрессу данные об активах семьи Эрдогана в США для дальнейшего обсуждения.

Глубокий кризис в отношениях

Как заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер, визит Эрдогана не сможет решить структурные проблемы между двумя странами, однако будет способствовать тому, чтобы эти отношения худо-бедно продолжались.

"Вопрос в том, это визит Эрдогана в США или лично к Трампу? Мне представляется, что это больше похоже на личный визит. Как известно, турецко-американские отношения основываются на личных контактах между Эрдоганом и Трампом. Но проблемы не могут решаться только инициативой двух персон — есть еще конгресс, суд, Пентагон, финансово-инвестиционные круги", — сказал собеседник агентства.

По его словам, турецкая сторона недовольна тем, как продвигается реализация договоренностей с США по операции "Источник мира" в Сирии. "Мы видим, что террористическая угроза все еще сохраняется на наших границах. Предполагается, что именно эта тема является одной из первых в повестке дня переговоров. Но проблемы кроются не только в сирийском вопросе, но и в таких темах, как С-400, исключение Турции из проекта F-35, дело в отношении Halkbank из-за нарушения режима американских санкций против Ирана. Все это указывает на наличие глубокого кризиса", — сказал Сезер.

Он добавил, что кризис усугубляют "расследование в отношении личного имущества Эрдогана и то отвратительное письмо, которое написал ему Трамп" с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" операцией в Сирии.