Военные США высматривают С-400 в Крыму

Беспилотник ВВС США вёл разведку в районе дислокации С-400 в Крыму

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полёт вдоль Черноморского побережья РФ . В какой-то момент военный дрон приближался на расстояние всего около 25 км к побережью Крыма южнее Севастополя , где, по западным данным, размещён дивизион российских зенитных ракетных систем С-400.

Это следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.

Судя по ним, беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Он в общей сложности пять раз пролетал на расстоянии около 45–60 км от российских берегов и на высоте 16 тыс. м.

Ранее News.ru сообщал, что американский военный беспилотник сдуло ветром во время испытаний в США. При посадке в ходе пробного полёта, проведённого на полигоне в штате Аризона, аппарат XQ-58A Valkyrie, предназначенный для сопровождения истребителя F-35 Lightning II, упал на землю. До этого он пробыл в воздухе около полутора часов.