Крейсер «Князь Владимир» выполнил торпедную стрельбу

Новейший российский ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» успешно провел испытательную торпедную стрельбу по подводной цели в Белом море.
«Стрельба была выполнена торпедой без боевой части по подводной мишени», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.
В конце октября подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
Испытания прошли в акватории Белого моря — удар был нанесён по полигону Кура на Камчатке, находящемуся на расстоянии свыше 5 тыс. км от точки пуска.
Ожидается, что подводная лодка проекта «Борей-А» войдёт в состав ВМФ России до конца года.