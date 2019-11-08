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Крейсер «Князь Владимир» выполнил торпедную стрельбу в Белом море 

RT на русском 30 минут назад
Крейсер «Князь Владимир» выполнил торпедную стрельбу
Фото: РИА Новости
Новейший российский ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» успешно провел испытательную торпедную стрельбу по подводной цели в Белом море.
«Стрельба была выполнена торпедой без боевой части по подводной мишени», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.
В конце октября подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
Испытания прошли в акватории Белого моря — удар был нанесён по полигону Кура на Камчатке, находящемуся на расстоянии свыше 5 тыс. км от точки пуска.
Ожидается, что подводная лодка проекта «Борей-А» войдёт в состав ВМФ России до конца года.
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Теги:
Оружие , Армия , Министерство обороны , РИА Новости
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