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«Стаю беспилотников не остановить»: в США оценили систему боевых дронов из РФ 

ТК «Звезда» + ещё 2 32 минуты назад
В материале Popular Mechanics говорится, что новая система «Стая-93» станет проблемой для всех противников России.
Российская система управления малыми беспилотными летательными аппаратами для массированного удара «Стая-93» представляет собой серьезную угрозу для потенциального неприятеля. Об этом говорится в материале журналиста Кайла Мизоками.
Как уверяет автор статьи, новая концепция позволит использовать при атаке свыше сотни беспилотников, каждый из которых будет нести взрывное устройство, и остановить удар такой мощности — будет очень тяжело.
«Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить», — пишет Мизоками в журнале Popular Mechanics.
В статье отмечается, что дроны, построенные по принципу «летающее крыло», смогут подниматься в воздух и садиться в вертикальной плоскости. Боевая нагрузка таких аппаратов может достигать 2,5 килограмм.
Автора считает, что привычные средства защиты, к которым относятся ракеты, беспилотники, пушки, дробовики и пулеметы, не смогут противостоять «Стае-93».
По мнению Мизоками, оптимальным средством против дронов могли бы стать «глушилки», однако они не эффективны по отношению к автономным беспилотникам, которые не принимают радиосигнал.
Когда армия РФ начнет использовать «Стаю-93» на практике, система станет проблемой для всех противников Москвы, подчеркивается в материале.
Система «Стая-93» была разработана военно-учебным научным центром ВВС России. Новинку представили минувшим летом на форуме «Армия-2019». В системе есть ведущие и ведомые БПЛА. В случае поражения ведомого другой дрон занимает его место. В зависимости от боевой задачи число беспилотных летательных аппаратов можно увеличивать до бесконечности. Система формируется из монопланов «СОМ-93».
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Комментарии1 
Теги:
Оружие , Армия , Кайл Мизоками , США
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