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Российские подлодки укроют в защищающих от ядерного удара доках 

Lenta.ru 32 минуты назад
Российские подводные лодки получат уникальные бронированные укрытия. Об этом газете «Известия» рассказали в Минобороны.
По заверению военных, каждая такая стоянка способна выдержать не только удар стихии, обычную бомбардировку или ракетный обстрел, но даже устоять от ядерного удара. Кроме того, укрытие станет препятствием для боевых пловцов вероятного противника.
В таких доках будут размещаться стратегические ракетоносцы проектов «Борей» и «Ясень», а также бесшумные дизельные субмарины «Варшавянка» и «Лада».
Уже в 2019 году к возведению объектов приступили на базе Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке. В следующем году аналогичные работы будут развернуты в Североморске, где располагаются корабли Северного флота.
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Теги:
Оружие , Армия , Видео , Войска , Министерство обороны , газета "Известия"
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