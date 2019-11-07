Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США 

Lenta.ru 27 минут назад
Россия нашла способ уничтожить сразу все авианосцы США
Фото: Reuters
Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Специалист отмечает, что на верфи в Ньюпорте-Ньюсе находятся три стапеля, способные принять такие корабли, причем, согласно действующему плану, два подобных помоста используются для ремонта, тогда как один — для постройки. Сивков обращает внимание на то, что в случае военного конфликта «по единственной верфи могут быть нанесены удары крылатыми ракетами в обычном снаряжении».
В октябре атомный авианосец Gerald R. Ford («Джеральд Р. Форд») Военно-морских сил США, считающийся самым дорогим кораблем в мире, вышел на очередные морские испытания.
В январе Сивков написал, что Военно-морской флот (ВМФ) России не имеет кораблей, способных оказать действенную огневую поддержку приморскому флангу армии или десанту при высадке, а также осуществлять сопровождение последнего в оперативной глубине. В декабре 2017 года эксперт заявил, что «уровень готовности российского ВМФ к масштабным морским операциям невелик».
Видео дня. Десятки жилых домов рухнули в гигантскую яму
Последние новости
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида» Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида» Минобороны прокомментировало сообщения о причинах бойни в Забайкалье Минобороны прокомментировало сообщения о причинах бойни в Забайкалье Задержан сообщник убийц главы ингушского центра «Э» Задержан сообщник убийц главы ингушского центра «Э»
Комментарии7 
Теги:
Оружие , Армия , Войска , США , Константин Сивков , Джеральд Форд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мини-СССР»: куда уходит Белоруссия
«Мини-СССР»: куда уходит Белоруссия 72
На Украине увидели угрозу в «Смешариках»
На Украине увидели угрозу в «Смешариках» 61
Украинская националистка рассказала, «как победить Россию»
Украинская националистка рассказала, «как победить Россию» 760
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
У дочери Гузеевой вновь обнаружили опухоль
У дочери Гузеевой вновь обнаружили опухоль
Видео
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
Навка поможет Заворотнюк
00:30
Навка поможет Заворотнюк
Шоу-бизнес
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
00:20
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Оружие Армия
О каком уникальном оружии говорил Путин
01:59
О каком уникальном оружии говорил Путин
Армия Оружие
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
01:28
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
В мире
«Поскользнулся»: Малахов высказался о скандальном шоу
02:13
«Поскользнулся»: Малахов высказался о скандальном шоу
Шоу-бизнес
Запад призвали «дать отпор» России в Арктике
00:48
Запад призвали «дать отпор» России в Арктике
Армия
Названы причины боя на границе Узбекистана и Таджикистана
00:30
Названы причины боя на границе Узбекистана и Таджикистана
СНГ Происшествия
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
00:58
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
В мире
Минобороны сделало заявление о бойне в Забайкалье
01:16
Минобороны сделало заявление о бойне в Забайкалье
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение