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В Бурятии танк Т-34 сняли с постамента для участия в параде Победы 

ТАСС 35 минут назад
Танк Т-34 сняли с постамента для участия в параде Победы
Фото: РИА Новости
Танк Т-34, долгое время стоявший на постаменте в качестве памятника, примет участие в параде Победы в Улан-Удэ в 2020 году. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.
"Планируется, что 9 мая, на празднование 75-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками, легендарный Т-34 проедет по главной площади столицы Бурятии, возглавив механизированную колонну военного парада Улан-Удэнского гарнизона", — сказали в пресс-службе.
Как отметили в округе, военным удалось установить двигатель другой модификации и поменять системы, обеспечивающие его работу.
"В процессе восстановления военным мастерам приходится изучать принцип работы рулевого управления, тормозной системы и других механизмов и агрегатов антикварного танка", — добавили в пресс-службе.
При этом некоторые оригинальные запчасти к танку доставляются из других городов России, добавили в округе.
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Теги:
Оружие , Армия , Республика Бурятия , Улан-Удэ
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