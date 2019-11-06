В Бурятии танк Т-34 сняли с постамента для участия в параде Победы

Танк Т-34, долгое время стоявший на постаменте в качестве памятника, примет участие в параде Победы в Улан-Удэ в 2020 году. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.

"Планируется, что 9 мая, на празднование 75-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками, легендарный Т-34 проедет по главной площади столицы Бурятии, возглавив механизированную колонну военного парада Улан-Удэнского гарнизона", — сказали в пресс-службе.

Как отметили в округе, военным удалось установить двигатель другой модификации и поменять системы, обеспечивающие его работу.

"В процессе восстановления военным мастерам приходится изучать принцип работы рулевого управления, тормозной системы и других механизмов и агрегатов антикварного танка", — добавили в пресс-службе.

При этом некоторые оригинальные запчасти к танку доставляются из других городов России, добавили в округе.