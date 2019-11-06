У Сербии не нашлось денег на С-400

Сербия хотела бы обладать российскими ЗРК С-400, но у нее нет на это денег, сообщил президент страны Александар Вучич

Он назвал С-400 «впечатляющим оружием», но у Сербии нет необходимых средств на С-400, «учитывая строительство автотрасс и многочисленные проекты», передает ТАСС со ссылкой на РТС.

При этом Вучич признал, что «на вас никто больше не нападет», если «есть такое оружие». Он отметил, что в районах, находящихся под контролем С-400, «не летают ни американские пилоты, ни любые другие».

Президент Сербии сообщил, что у его страны есть «авиация — сильнейшая, чем когда-либо». ПВО Сербии планируется укрепить «Панцирями» и «другими вещами, которые не находятся в списке» американских санкций.

Вучич указал, что руководит «маленькой страной», которая окружена странами НАТО

«Вы могли видеть по реакции на С-400, чего нам желают», — заявил он, заверив, что его государство не будет «олененком Бэмби, которого любой сможет проглотить».

«Никогда больше я не позволю себе такую безответственность, как в 90-е годы XX века — быть настолько слабыми», — сказал он.

Напомним, Вучич заявил о желании страны иметь российский комплекс ПВО С-400 в составе своих вооруженных сил, но «только если россияне его оставят» после совместных учений «Славянский щит — 2019». При этом Сербия подтвердила, что покупает партию «Панцирь-С».

Сербия опасается, что НАТО помешает доставке «Панцирей», так как Болгарию уже жестко раскритиковали союзники по НАТО за то, что не помешала доставить российские ЗРК на учения «Славянский щит».