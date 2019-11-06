Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Сербии не нашлось денег на С-400 

Деловая газета «Взгляд»
У Сербии не нашлось денег на С-400
Фото: mil.ru
Сербия хотела бы обладать российскими ЗРК С-400, но у нее нет на это денег, сообщил президент страны Александар Вучич.
Он назвал С-400 «впечатляющим оружием», но у Сербии нет необходимых средств на С-400, «учитывая строительство автотрасс и многочисленные проекты», передает ТАСС со ссылкой на РТС.
При этом Вучич признал, что «на вас никто больше не нападет», если «есть такое оружие». Он отметил, что в районах, находящихся под контролем С-400, «не летают ни американские пилоты, ни любые другие».
Президент Сербии сообщил, что у его страны есть «авиация — сильнейшая, чем когда-либо». ПВО Сербии планируется укрепить «Панцирями» и «другими вещами, которые не находятся в списке» американских санкций.
Вучич указал, что руководит «маленькой страной», которая окружена странами НАТО.
«Вы могли видеть по реакции на С-400, чего нам желают», — заявил он, заверив, что его государство не будет «олененком Бэмби, которого любой сможет проглотить».
«Никогда больше я не позволю себе такую безответственность, как в 90-е годы XX века — быть настолько слабыми», — сказал он.
Напомним, Вучич заявил о желании страны иметь российский комплекс ПВО С-400 в составе своих вооруженных сил, но «только если россияне его оставят» после совместных учений «Славянский щит — 2019». При этом Сербия подтвердила, что покупает партию «Панцирь-С».
Сербия опасается, что НАТО помешает доставке «Панцирей», так как Болгарию уже жестко раскритиковали союзники по НАТО за то, что не помешала доставить российские ЗРК на учения «Славянский щит».
Видео дня. Рабынь продавали через Instagram и Facebook
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
США признали превосходство российских средств радиоэлектронной борьбы США признали превосходство российских средств радиоэлектронной борьбы Российская оружейная компания прокомментировала срыв тендера в Армении Российская оружейная компания прокомментировала срыв тендера в Армении «Александр Обухов» нашел подлодку времен ВОВ на дне Балтийского моря «Александр Обухов» нашел подлодку времен ВОВ на дне Балтийского моря
Комментарии11 
Теги:
Оружие , Армия , Александар Вучич , НАТО , ИТАР-ТАСС , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад напугала интеграции России и Белоруссии
Запад напугала интеграции России и Белоруссии 6
В США назван новый виновник вмешательства в выборы
В США назван новый виновник вмешательства в выборы 17
Запад задумал рассорить Россию с Белоруссией
Запад задумал рассорить Россию с Белоруссией 27
Нет оснований: Импичмент Трампа опровергают
Нет оснований: Импичмент Трампа опровергают 2
Сотовую связь в тюрьмах РФ будут глушить
Сотовую связь в тюрьмах РФ будут глушить 1
Видео
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
00:45
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
Политика
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
00:44
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
Общество Конфликты
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
07:40
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
Политика Криминал
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
01:04
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
Происшествия
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
01:11
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
Украина В мире
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
12:18
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
Европа В мире
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
00:11
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
Политика Образование
Богомолов возмутил РПЦ
02:01
Богомолов возмутил РПЦ
Общество
Турция атаковала Сирию
03:10
Турция атаковала Сирию
Армия Ближний Восток
Россия создала оружие против американской наглости
02:52
Россия создала оружие против американской наглости
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение