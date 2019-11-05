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Британия закупит сотни немецких БТР Boxer 

News.ru + ещё 1 59 минут назад
Заслуживают лучшего: Британия закупит сотни немецких БТР
Фото: Alberto Pezzali/Global Look Press
Министерство обороны Великобритании приняло решение о закупке 500 бронетранспортёров Boxer немецкого производства. Глава ведомства Бен Уоллес подписал соответствующий контракт.
Сумма сделки составляет 2,8 млн фунтов (около 232 млн рублей), сообщается на сайте Министерства.
"Наши мужчины и женщины из Вооруженных сил заслуживают того, чтобы иметь лучшее оборудование для своей работы", — подчеркнул Уоллес.
Ранее, как писал News.ru, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может купить российские истребители. Власти страны могут прийти к такому решению в случае отказа Соединённых Штатов от поставок самолётов F-35.
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Теги:
Оружие , Армия , Бен Уоллес , Великобритания
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