Заслуживают лучшего: Британия закупит сотни немецких БТР

Британия закупит сотни немецких БТР Boxer

Министерство обороны Великобритании приняло решение о закупке 500 бронетранспортёров Boxer немецкого производства. Глава ведомства Бен Уоллес подписал соответствующий контракт.

Сумма сделки составляет 2,8 млн фунтов (около 232 млн рублей), сообщается на сайте Министерства.

"Наши мужчины и женщины из Вооруженных сил заслуживают того, чтобы иметь лучшее оборудование для своей работы", — подчеркнул Уоллес.

Ранее, как писал News.ru, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может купить российские истребители. Власти страны могут прийти к такому решению в случае отказа Соединённых Штатов от поставок самолётов F-35.