The Times: новую ракету Путина «невозможно остановить»

The Times (Великобритания): новую ракету Путина «невозможно остановить»

The Times (Великобритания) . Появление «Сармата» — это серьезный вызов для Америки и Россия готова к испытаниям новой МБР «Сармат», оснащенной гиперзвуковыми боеголовками «Авангард», которые способны отделяться и лететь к своей цели, постоянно маневрируя. Потенциально «Сармат» способен «затопить» системы ПРО, пишет. Появление «Сармата» — это серьезный вызов для Америки и НАТО

Россия готовится провести первые полномасштабные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая, как похвастался президент Владимир Путин , способна преодолеть любые системы противоракетной обороны.

Как сообщают источники в Москве, летные испытания ракеты «Сармат» начнутся в январе.

Путин рассказал об этой 208-тонной ракете, которая может нести термоядерную боевую часть, а также о других стратегических вооружениях во время своего обращения к Федеральному Собранию в прошлом году.

«„Сармат" — это очень грозное оружие, в силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО, ему не помеха», — сказал он.

67-летний Путин также заявил, что эта ракета обладает «практически неограниченной» дальностью полета. Пока он говорил, на экране за его спиной демонстрировалась траектория движения этой ракеты, которая, очевидно, летела в сторону США

Бросковые испытания ракеты «Сармат» прошли в 2017 и в 2018 годах, но полномасштабные запуски были отложены из-за скандала с хищением средств, разразившимся вокруг Роскосмоса

30 октября один источник, связанный с Министерством обороны России и военной промышленностью, сообщил российской газете «Ведомости», что новейшая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат» будет запущена из шахтной установки на космодроме «Плесецк» на западе страны и приземлится на полигоне на далеком Камчатском полуострове, расположенном в 5,8 тысячи километров от места запуска.

После этого планируется провести еще как минимум четыре пуска, в том числе из позиционного района в Красноярском крае, где дислоцирована 62-я ракетная дивизия Ракетных войск стратегического назначения

«При условии соответствия требуемых характеристик этот ракетный комплекс будет поставлен на вооружение в 2021 году», — сообщил источник.

Ракета РС-28 «Сармат» должна заменить собой Р-36 (по кодификации НАТО SS-18 «Сатана»). Ракета «Сармат» с дальностью полета в 18 тысяч километров способна нести до 16 боеголовок и боевой заряд, способный уничтожить все на территории «размером с Техас или Францию», как сообщил телеканал российского министерства обороны «Звезда». Разработкой этой ракеты занимается « ГРЦ Макеева ».

В 2011 году Россия анонсировала 650-миллиардную программу, направленную на обновление ее стратегического ядерного потенциала сдерживания и неядерного арсенала. В конечном счете она полностью обновит свой нынешний арсенал, состоящий из 320 ракет с 1 тысячей боеголовок, развернутых на стартовых позициях шахтного типа. Стратегические подводные лодки и бомбардировщики тоже будут обновлены.

Ракета «Сатана» находится на вооружении с 1970-х годов. Ее разработали и производили на Украине. Теперь, когда Москва и Киев конфликтуют друг с другом из-за Крымского полуострова и войны в Донбассе, Кремлю необходимо как можно скорее разработать замену «Сатане».

По некоторым сообщениям, за процессом разработки «Сармата» на ежедневной основе следят советники министра обороны России Сергея Шойгу . Ожидается, что эта ракета сможет нести новый тип гиперзвуковых боеголовок «Авангард», которые способны отделяться и лететь по собственной траектории.

30 октября Министерство обороны России сообщило, что российская новейшая атомная подлодка «Князь Владимир» провела тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» в Белом море. Как и было запланировано, ракета достигла Камчатки.

Анализ

Новая российская межконтинентальная ракета РС-28 «Сармат» выглядит как более крупная и более тяжелая версия традиционной ракеты в советском стиле. Она способна нести до 16 ядерных боеголовок (об этом пишет Майкл Эванс (Michael Evans)).

Однако, когда она поступит на вооружение в 2021 году, ракета «Сармат» будет играть уникальную роль и представлять для американских и натовских систем противоракетной обороны более серьезную угрозу, нежели все ее предшественницы.

Ожидается, что ракета «Сармат», которую можно назвать «Сатана-2», станет главным средством доставки первой российской гиперзвуковой ракеты «Авангард» (Ю71). «Сармат» сможет запускать «Авангард» на высоте примерно в 30-36 тысяч метров, то есть в верхних слоях атмосферы Земли.

После запуска «Авангард» способен развивать скорость, в 10 раз превышающую скорость звука.

Эта гиперзвуковая ракета способна лететь к своей цели, постоянно маневрируя.

«Это станет серьезным вызовом для западных систем противоракетной обороны, потому что до настоящего момента системы ПРО создавались для противостояния баллистическим ракетам [с боеголовками, летящими к земле из верхних слоев атмосферы], а также самолетам и крылатым ракетам [которые летают на существенно меньшей высоте]», — объяснил Дуглас Барри (Douglas Barrie) из Международного института стратегических исследований.

Появление «Сармата» с его боевым грузом, состоящим из «планирующих аппаратов», заставит Запад пересмотреть его стратегию обороны и сдерживания, потому что «Авангард» будет действовать на такой высоте, которую в прошлом никогда не рассматривали как угрозу.

По словам Барри, потенциально российский «Сармат» способен «затопить» западные системы ПРО, выпустив ядерные боеголовки по одним целям и гиперзвуковые ракеты по другим.