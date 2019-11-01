«Только в РФ»: Перевозка Су-34 по дороге удивила США

Перевозка Су-34 по дороге удивила американские СМИ

Американское издание The Aviationist обратило внимание на перевозку истребителя Су-34 по трассе под Воронежем, которую очевидцы сняли на камеры видеорегистраторов.

"Подождите, что? Что российский Су-34 делает на дороге?" — озаглавил автор статьи свой материал.

При этом он отметил, что если бы самолет перевозился на буксире, то это никого бы не удивило.

"Но этот Су-34 движется по дороге на своих же колесах. Только в России…", — добавил автор.

При этом издание указало, что у истребителя для удобства при транспортировке были сняты крылья. Автор материала высказал предположение, что самолет был отправлен в Воронеж на ремонт, поскольку там находится авиазавод.

The Aviationist является одним из самых авторитетных изданий в области военной авиации.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования, при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.