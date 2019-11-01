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Перевозка Су-34 по дороге удивила американские СМИ 

РИА Новости + ещё 1
«Только в РФ»: Перевозка Су-34 по дороге удивила США
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Американское издание The Aviationist обратило внимание на перевозку истребителя Су-34 по трассе под Воронежем, которую очевидцы сняли на камеры видеорегистраторов.
"Подождите, что? Что российский Су-34 делает на дороге?" — озаглавил автор статьи свой материал.
При этом он отметил, что если бы самолет перевозился на буксире, то это никого бы не удивило.
"Но этот Су-34 движется по дороге на своих же колесах. Только в России…", — добавил автор.
При этом издание указало, что у истребителя для удобства при транспортировке были сняты крылья. Автор материала высказал предположение, что самолет был отправлен в Воронеж на ремонт, поскольку там находится авиазавод.
The Aviationist является одним из самых авторитетных изданий в области военной авиации.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования, при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.
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Теги:
Оружие , Армия , Войска , Война в Сирии
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