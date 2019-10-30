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Американские войска хотят задействовать российские вертолеты на учениях 

Ura.Ru + ещё 1 2 часа назад
США приглянулись российские вертолеты
Фото: РИА Новости
США хотят задействовать российские вертолеты Ми-24 для учений по противодействию воздушной поддержке противника. Как говорится в заявке Военно-воздушного министерства США, учения пройдут с 18 по 20 ноября.
Сейчас американские Военно-воздушные силы ищут подрядчиков, которые бы предоставили им российскую технику.
«Подрядчик должен предоставить по крайней мере два российских вертолета Ми-24», — сообщает RT.
Также необходимо предоставить экипаж, учебные материалы и специалистов по техобслуживанию машин.
Помимо этого, подрядчик должен будет обеспечить ориентацию вертолетов, наземную подготовку, поддержку полетов и информационную поддержку. В ходе учений Штаты хотят понять, какую угрозу могут представлять вертолеты для 55-й спасательной эскадрильи, дислоцированной на базе ВВС США Девис-Монтен в штате Аризона.
Ранее два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили учебный полет над Черным морем. Один из летательных аппаратов совершил имитацию бомбардировки Крыма, передает агентство Nation News.
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Теги:
Оружие , Армия , США
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