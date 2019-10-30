США приглянулись российские вертолеты

Американские войска хотят задействовать российские вертолеты на учениях

США хотят задействовать российские вертолеты Ми-24 для учений по противодействию воздушной поддержке противника. Как говорится в заявке Военно-воздушного министерства США, учения пройдут с 18 по 20 ноября.

Сейчас американские Военно-воздушные силы ищут подрядчиков, которые бы предоставили им российскую технику.

«Подрядчик должен предоставить по крайней мере два российских вертолета Ми-24», — сообщает RT.

Также необходимо предоставить экипаж, учебные материалы и специалистов по техобслуживанию машин.

Помимо этого, подрядчик должен будет обеспечить ориентацию вертолетов, наземную подготовку, поддержку полетов и информационную поддержку. В ходе учений Штаты хотят понять, какую угрозу могут представлять вертолеты для 55-й спасательной эскадрильи, дислоцированной на базе ВВС США Девис-Монтен в штате Аризона.

Ранее два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили учебный полет над Черным морем. Один из летательных аппаратов совершил имитацию бомбардировки Крыма, передает агентство Nation News.