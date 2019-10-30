«Князь Владимир» выстрелил из-под воды «Булавой»

Головная атомная подводная лодка из проекта 955 «Борей» — «Князь Владимир» — впервые провела пуск баллистической ракеты «Булава» во время во время учений в Белом море.

В сообщении Минобороны говорится, что в момент пуска крейсер находился в подводном положении.

«Впервые с новейшего стратегического ракетоносца «Князь Владимир» проекта «Борей-А» произведен испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава»», — приводит сообщение Минобороны ТАСС.

В оборонном ведомстве также отметили, что полет ракеты прошел в штатном режиме, учебно-боевые блоки прибыли на полигон «Кура» в запланированное время, передает RT.

Подводная лодка «Князь Владимир» — первая, созданная по модернизированному проекту 955А «Борей-А». Ее главные отличия от субмарин из серии классического «Борея» — уменьшенная шумность, возможностями маневрирования, а также увеличенное время погружения. На вооружение ВМФ РФ подводная лодка поступит уже в декабре 2019 года, сообщает Ura.ru.