Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Князь Владимир» выстрелил из-под воды «Булавой» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Головная атомная подводная лодка из проекта 955 «Борей» — «Князь Владимир» — впервые провела пуск баллистической ракеты «Булава» во время во время учений в Белом море.
В сообщении Минобороны говорится, что в момент пуска крейсер находился в подводном положении.
«Впервые с новейшего стратегического ракетоносца «Князь Владимир» проекта «Борей-А» произведен испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава»», — приводит сообщение Минобороны ТАСС.
В оборонном ведомстве также отметили, что полет ракеты прошел в штатном режиме, учебно-боевые блоки прибыли на полигон «Кура» в запланированное время, передает RT.
Подводная лодка «Князь Владимир» — первая, созданная по модернизированному проекту 955А «Борей-А». Ее главные отличия от субмарин из серии классического «Борея» — уменьшенная шумность, возможностями маневрирования, а также увеличенное время погружения. На вооружение ВМФ РФ подводная лодка поступит уже в декабре 2019 года, сообщает Ura.ru.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Горбачев уличил США во лжи по поводу ракет Горбачев уличил США во лжи по поводу ракет Ту-160 выполнили полет над Индийским океаном Ту-160 выполнили полет над Индийским океаном Россия попросила Армению разобраться в ситуации с оружейным тендером Россия попросила Армению разобраться в ситуации с оружейным тендером
Комментарии6 
Теги:
Оружие , Армия , Видео , Министерство обороны , РИА Ura.ru , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Почему вы, мрази, должны жить?»
«Почему вы, мрази, должны жить?»
Насилия не было: названы причины бойни в Забайкалье
Насилия не было: названы причины бойни в Забайкалье320
Прекращение огня: РФ, Турция и США поделили Сирию
Прекращение огня: РФ, Турция и США поделили Сирию44
Российского депутата избили железной трубой
Российского депутата избили железной трубой3
Волочкова раскрыла причину развода
Волочкова раскрыла причину развода3
Видео
Мужчина помог бобру справиться с тяжелой ношей
00:24
Мужчина помог бобру справиться с тяжелой ношей
Происшествия
Пока вы не уснули: В России подняты по тревоге тысячи военных
03:11
Пока вы не уснули: В России подняты по тревоге тысячи военных
В мире
Злопамятная Собчак отомстила Харламову
00:39
Злопамятная Собчак отомстила Харламову
Шоу-бизнес
Российские Су-35 перехватили над Балтикой
03:16
Российские Су-35 перехватили над Балтикой
Армия Оружие
ЧП в небе: самолет вынужденно сел в Домодедове
01:26
ЧП в небе: самолет вынужденно сел в Домодедове
Происшествия
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
01:01
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
Армия Войска
«Как мог защищался»: под Иркутстком избили депутата
07:15
«Как мог защищался»: под Иркутстком избили депутата
Происшествия
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
03:34
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Шоу-бизнес
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
01:13
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
Происшествия Другое
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
00:05
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение