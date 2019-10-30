Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летчики НАТО похвастались сопровождением «мощного Су-35» 

ТК «Звезда» + ещё 2 13 минут назад
Летчики НАТО похвастались сопровождением «мощного Су-35»
Фото: AirForce, Twitter
Пилоты и наземный персонал выполнили «большую работу», обеспечив «безопасность европейского воздушного пространства НАТО».
Бельгийские ВВС во время дежурства в Балтийском регионе, сопроводили российские самолеты. В их числе — Су-35, который военные летчики назвали «мощным».
«Дислоцированные в настоящее время вблизи северо-восточной границы НАТО истребители F-16 успешно перехватили сегодня некоторые российские самолеты, среди которых мощный Су-35 "Фланкер" (Flanker-Е+ по кодификации НАТО — ред.)», — сообщило ВВС Бельгии в Twitter.
Также представители ВВС Бельгии отметили «большую работу», которую проделали бельгийские пилоты и наземный персонал, благодаря которой «европейское воздушное пространство НАТО стало безопасным».
Бельгийские ВВС входят в состав патрульной миссии НАТО в странах Балтии. Сопровождением российских самолетов Бельгия «хвастается» не впервые.
Например, в сентябре российский Ту-160 сопровождали ВВС Бельгии, Дании, Польши, Финляндии и Швеции.
Минобороны России отмечает, что границы других государств при полетах не нарушаются. Они выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
Видео дня. Подсыпают наркотики и учат разглядывать себя голым
ТК «Звезда»: последние новости
«Стрела Дружбы-2019»: российские военнослужащие прибыли в Египет на совместные учения подразделений ПВО «Стрела Дружбы-2019»: российские военнослужащие прибыли в Египет на совместные учения подразделений ПВО Антонов заявил, что размещение РСМД в Европе потребует от РФ ответных действий Антонов заявил, что размещение РСМД в Европе потребует от РФ ответных действий В Минобороны РФ рассказали детали полета Ту-160 над Индийским океаном В Минобороны РФ рассказали детали полета Ту-160 над Индийским океаном
Комментарии 
Теги:
Оружие , Армия , Министерство обороны , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия испытает супероружие
Россия испытает супероружие57
Сотни млн евро: Во сколько Украине обойдется Донбасс
Сотни млн евро: Во сколько Украине обойдется Донбасс
Российский рэпер получил пулю в живот после концерта
Российский рэпер получил пулю в живот после концерта21
Трампа заподозрили в разглашении секретных данных
Трампа заподозрили в разглашении секретных данных
Почему Малышева отказалась лечиться в своей клинике
Почему Малышева отказалась лечиться в своей клинике1
Видео
Пока вы не уснули: В России подняты по тревоге тысячи военных
03:11
Пока вы не уснули: В России подняты по тревоге тысячи военных
В мире
Злопамятная Собчак отомстила Харламову
00:39
Злопамятная Собчак отомстила Харламову
Шоу-бизнес
Российские Су-35 перехватили над Балтикой
03:16
Российские Су-35 перехватили над Балтикой
Армия Оружие
ЧП в небе: самолет вынужденно сел в Домодедове
01:26
ЧП в небе: самолет вынужденно сел в Домодедове
Происшествия
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
01:01
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
Армия Войска
«Как мог защищался»: под Иркутстком избили депутата
07:15
«Как мог защищался»: под Иркутстком избили депутата
Происшествия
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
03:34
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Шоу-бизнес
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
01:13
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
Происшествия Другое
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
00:05
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
Общество
Москвичам пообещали резкое потепление
02:14
Москвичам пообещали резкое потепление
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение