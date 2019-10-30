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В США предложили включить новые виды вооружения в ДСНВ 

ТК «Звезда» + ещё 5 3 часа назад
В США предложили включить новые виды вооружения в ДСНВ
Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress
При этом замгоссекретаря США отметил, что Вашингтону пока не следует заявлять о продлении Договора СНВ-3, еще есть время для переговоров.
Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Джон Салливан заявил о желании Вашингтона начать дискуссии с Москвой о включении новых видов вооружений в Договор о стратегических наступательных вооружениях.
Об этом Салливан заявил на слушаниях комитета сената по иностранным делам, посвященным рассмотрению его кандидатуры на пост посла США в России.
«Мы должны начать дискуссии с русскими сейчас по включению тех видов вооружений, которые не входят в договор», — цитирует замгоссекретаря РИА Новости.
По мнению Салливана, возможное продление договора без таких изменений «свяжет руки» США.
При этом политик отметил, что Штатам пока не следует заявлять о продлении Договора СНВ-3, еще есть время для переговоров.
ДСНВ к настоящему моменту остается единственным действующим договором, ограничивающим вооружения, между Москвой и Вашингтоном. Срок соглашения истекает в феврале 2021 года.
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Теги:
Оружие , Армия , Джон Салливан , РИА Новости , Москва , США
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