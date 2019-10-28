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Горбачев засомневался в желании США заключить новый договор взамен ДРСМД 

Lenta.ru + ещё 5 15 минут назад
«Впереди борьба»: Горбачев оценил ситуацию с ДРСМД
Фото: Lenta.ru
Заявления США о готовности заключить новый договор взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не должны вводить в заблуждение. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в своей новой книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира», передает РИА Новости.
«Президент США [Дональд Трамп] заявил, что США надеются заключить новый, "хороший" договор. Какой договор — о наращивании вооружений? Думаю, это обещание никого не должно вводить в заблуждение», — написал политик.
По словам Горбачева, похожее заявление американского госсекретаря Майка Помпео о том, что США не планируют размещать ракеты указывает на то, что пока такого оружия у них нет. Он также отметил то, что российский лидер Владимир Путин пообещал не размещать первыми такие ракеты в Европе.
«Судя по первоначальной реакции, большинство европейских стран также не намерено предоставлять свою территорию для размещения американских ракет. Есть шанс избежать нового "ракетного кризиса" на европейском континенте. Есть надежда на то, что американские лидеры извлекут из этого урок. Но впереди большая борьба», — подытожил Горбачев.
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Теги:
Оружие , Армия , Политика , Михаил Горбачев , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , США
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