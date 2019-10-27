Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США показали боевой корабль Indianapolis 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
США показали мощный боевой корабль Indianapolis
Фото: navy.mil
Боевой корабль проекта Littoral Combat Ship (LCS) USS Indianapolis создан для операций в открытом море.
Военно-морские силы США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17). Торжественная церемония состоялась в городе Бернс-Харбор (штат Индиана).
Как информируют американские военные в Twitter, боевой корабль проекта Littoral Combat Ship (LCS) USS Indianapolis создан для операций в открытом море. Судно отличается открытой архитектурой, модульным оружием и сенсорными системами.
Ранее сообщалось, что военные эксперты в США скептически оценили суда проекта LCS. Некоторые специалисты не стеснялись в выражениях по поводу этого типа кораблей, называя их, например, «плавучей кучей мусора». А в министерстве обороны США и вовсе заявили, что ни один из вариантов LCS «не выживает в высокоинтенсивном бою».
Видео дня. Россияне предались страсти на борту самолета
ТК «Звезда»: последние новости
Системы С-300ПС впервые прибыли в Таджикистан на опытно-боевое дежурство Системы С-300ПС впервые прибыли в Таджикистан на опытно-боевое дежурство В ЮАР прошли торжественные мероприятия в честь прибытия группы ВКС РФ В ЮАР прошли торжественные мероприятия в честь прибытия группы ВКС РФ Шойгу назвал милитаризацию космоса наиболее опасным явлением в сфере международной безопасности Шойгу назвал милитаризацию космоса наиболее опасным явлением в сфере международной безопасности
Комментарии1 
Теги:
Оружие , Армия , Пентагон , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные Украины отреагировали на конфликт Зеленского
Военные Украины отреагировали на конфликт Зеленского30
Следователь попался на огромной взятке и избежал ареста
Следователь попался на огромной взятке и избежал ареста4
Захват Калининграда назвали задачей НАТО в США
Захват Калининграда назвали задачей НАТО в США291
«Отвечаю — виноват!» Шендерович признался во лжи
«Отвечаю — виноват!» Шендерович признался во лжи2
Назван способ пережить встречу с медведем
Назван способ пережить встречу с медведем
Видео
Минобороны выступило с жестким заявлением
01:36
Минобороны выступило с жестким заявлением
Армия
«Позор!» Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
00:43
«Позор!» Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
Шоу-бизнес
Бутина поблагодарила россиян за поддержку
01:07
Бутина поблагодарила россиян за поддержку
Общество Катастрофы
«Я же не лох»: Зеленский устроил скандал в Донбассе
03:13
«Я же не лох»: Зеленский устроил скандал в Донбассе
Украина В мире
«Грузинские снайперы» Майдана дали показания
00:49
«Грузинские снайперы» Майдана дали показания
В мире
Названа главная уязвимость Калининграда
01:20
Названа главная уязвимость Калининграда
Армия
Лукашенко сделал скандальное заявление о ВОВ
01:31
Лукашенко сделал скандальное заявление о ВОВ
В мире СНГ
Раздевались и ели грязь: найден второй «перевал Дятлова»
23:48
Раздевались и ели грязь: найден второй «перевал Дятлова»
Криминал Происшествия
«Убирайте его в трусы»: разврат на борту самолета
00:50
«Убирайте его в трусы»: разврат на борту самолета
Происшествия Статьи
Украинский эксперт прокомментировал скандал на «России 1»
00:30
Украинский эксперт прокомментировал скандал на «России 1»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение