Российские С-300 впервые направили в Таджикистан

На вооружение российской военной базы в Таджикистане впервые поступили зенитно-ракетные системы С-300ПС. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, в составе дивизиона 30 единиц техники, в том числе командный пункт, пусковые установки, радиолокатор и машины обеспечения. Технику доставляли железнодорожным транспортом из Поволжья.

В настоящее время военнослужащие подготавливают позиционный район для размещения техники. После завершения всех мероприятий расчеты заступят на опытно-боевое дежурство по ПВО в Таджикистане. Основные их задачи — прикрытие объектов базы от воздушно-космического нападения и противовоздушная оборона.