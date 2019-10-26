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Российские С-300 впервые направили в Таджикистан 

Lenta.ru + ещё 6 4 часа назад
Российские С-300 впервые направили в Таджикистан
Фото: РИА Новости
На вооружение российской военной базы в Таджикистане впервые поступили зенитно-ракетные системы С-300ПС. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, в составе дивизиона 30 единиц техники, в том числе командный пункт, пусковые установки, радиолокатор и машины обеспечения. Технику доставляли железнодорожным транспортом из Поволжья.
В настоящее время военнослужащие подготавливают позиционный район для размещения техники. После завершения всех мероприятий расчеты заступят на опытно-боевое дежурство по ПВО в Таджикистане. Основные их задачи — прикрытие объектов базы от воздушно-космического нападения и противовоздушная оборона.
Многоканальная дальнобойная зенитная ракетная система С-300ПС разработана в НПО «Алмаз» и принята на вооружение в 1982 году. Она представляет собой самоходную (отсюда буква С в индексе) версию базовой системы С-300ПТ, которая изначально была сделана возимой. На смену С-300ПС с 1993 года пришли более совершенные С-300ПМ с новыми ракетами семейства 48Н6.
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Теги:
Оружие , Армия , НПО "Алмаз" , Таджикистан
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